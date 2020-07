The 100: svelata timeline e trama del prequel? La parola allo showrunner

Con il finale di The 100 in arrivo l'hype è palpabile e i fan della serie The CW sono davvero su di giri e a infiammare gli animi è anche l'attesissimo prequel/ spin-off, su cui lo showrunner Jason Rothenberg dà nuove, preziose informazioni.

In una recente intervista al portale Collider Rothenberg ha infatti svelato nuovi dettagli sulla timeline e, in linea generale, quale sarà la trama dell'ormai prossima produzione.

"Passa un centinaio di anni tra la storia di Callie e quella di Clarke, quindi non sappiamo molto della vita e delle vicende della prima generazione di Terrestri. Sappiamo che alla fine i Terresti si divisero in 12 clan differenti, quindi potremmo esplorare i motivi che li portarono a questa decisione e assistere alla formazione di alcuni di quei clan. Nella serie originale abbiamo raccontato l'ultimo pezzo della storia, ma avere la possibilità di narrarne le origini è davvero eccitante. Credo che nessuno sarebbe in grado di immaginare le fasi iniziali della storia, tantomeno la fine, proprio perché sono fatti molto lontani dalla storia originale"

Nella stessa intervista Rothenberg ha inoltre anticipato che il prequel di The 100 svelerà alcuni misteri della serie primordiale: tutto ciò, insieme alle altre informazioni sullo spin-off di The 100, ci aiutano ad avere un quadro più completo di quello che vedremo in futuro, ma c'è ancora molto da aspettare per avere le idee chiare. Intanto vi ricordiamo che stasera andrà in onda negli States l'episodio Anaconda, l'ultimo prima del finale di stagione previsto per il 18 luglio.