The 100, terrore e misteriosi mondi nel nuovo trailer: inizia l'hype per il finale

In sette stagioni di The 100 abbiamo assistito ad ogni venere di viaggio interplanetario, esplorando un'enorme quantità di mondi, ma mai nessuno terrificante e osceno come quello anticipato nel promo dell'episodio 7x06.

La puntata intitolata Nakara si mostra con una sensazionale anteprima, che troverete nel player in alto, in cui Clarke (Eliza Taylor) e i suoi compagni di viaggio dovranno fare i conti con un pianeta completamente ghiacciato e senza, almeno all'apparenza, nessuna traccia di vita.

In pochi secondi i protagonisti ritroveranno infatti un cadavere sotto la neve, ma a sbalordirli è soprattutto lo strano simbolo che l'uomo ha sul petto, una sorta di uccello o fenice nera: cosa significa? È un primo indizio sul finale di stagione o qualcosa su cui sapremo di più nel corso dell'episodio?

Questa non è la prima volta che i beniamini di The 100 fanno i conti con simboli misteriosi e tutto sembrerebbe ricondurre alla sparizione di Octavia: a dare i primi indizi sul suo destino è l'attrice ed interprete Marie Avgeropoulos, ma come si'intreccerà tutto questo con il finale di The 100 è ancora tutto da vedere.

Stasera sarà trasmessa la 7x06 della serie The CW, così che mancheranno solo tre episodi all'attesissimo finale che già da tempo tiene col fiato sospeso i fan: l'hype è palpabile e ogni nuova immagine potrebbe nascondere preziosi indizi su ciò che accadrà.