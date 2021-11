The 100, The CW cancella ufficialmente il prequel dopo due anni di sviluppo

Brutte notizie per i fan di The 100 che attendevano il prequel della serie The CW: il progetto senza titolo è stato ufficialmente eliminato dalla rete dopo due anni di sviluppo. Il prequel dello sviluppatore/produttore esecutivo/showrunner della serie madre Jason Rothenberg, non vedrà la luce.

La serie è stata avviata in un pilot backdoor della settima e ultima stagione di The 100, in un episodio intitolato "Anaconda". Iola Evans, Adain Bradley e Leo Howard avrebbero dovuto far parte del cast. L'ultimo aggiornamento sul prequel di The 100 risale a maggio, quando il presidente della rete Mark Pedowitz aveva spiegato che le discussioni erano ancora in corso.



La serie prequel è stata precedentemente descritta come ambientata 97 anni prima dell'inizio di The 100, che iniziò con un gruppo di 100 giovani inviati sulla Terra come punizione per i crimini commessi sulla stazione spaziale dove vivevano tutti. Si credeva che il pianeta potesse essere di nuovo abitabile in seguito a un evento che aveva spazzato via la maggior parte della civiltà. Il prequel avrebbe dovuto mostrare l'apocalisse originale che ha mandato la razza umana in fuga dalla terra nello spazio. La serie avrebbe seguito un gruppo di sopravvissuti mentre combattevano per creare una società nuova e migliore.



"Mi hanno chiesto di sviluppare un prequel e c'erano diverse strade che avremmo potuto percorrere", ha detto il creatore Jason Rothenberg a ComicBook.com in precedenza. "Il mio pensiero iniziale era, 'facciamolo nello spazio dove, come sappiamo, l'Arca si sta riunendo in questo momento. Tutti gli antenati della nostra protagonista nello spettacolo originale sono nello spazio.'" Ma sfortunatamente la trama del prequel è cambiata e ora il progetto è definitivamente morto. Scoprite che cosa non ha funzionato nel finale di The 100 nel nostro approfondimento e fateci sapere nei commenti se avreste voluto vedere un prequel della serie.