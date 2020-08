The 100, il trailer del nuovo episodio rivela il destino di un amato personaggio

La settima e ultima stagione di The 100 ci aveva finora privato di uno dei personaggi più amati dai fan della serie, ma il prossimo episodio sembra darci nuove speranze in merito.

Fin dal materiale promozionale della settima stagione di The 100, abbiamo notato subito un grande assente all'appello: Bellamy Blake (Bob Morley).

Ma se conoscevamo i motivi dietro l'assenza di Bob dallo show, a livello diegetico ci era stato fatto credere che Bellamy avesse perso la vita durante un'esplosione su Bardo. Ora, molti spettatori avranno sicuramente (e comprensibilmente) espresso i loro dubbi sulla sua definitiva scomparsa, ma i personaggi della serie, prima su tutti Octavia (Marie Avgeropoulos), avevano davvero creduto (e credono ancora) di aver detto per sempre addio a Bellamy.

Tuttavia, stando a quanto vediamo nel trailer ufficiale del prossimo episodio, 7x11 Etherea, sembrerebbe proprio che Bellamy sia vivo e vegeto (e con una barba e dei capelli "da quarantena" non indifferenti). L'Anomaly Stone, infatti, aveva già aperto un portale prima della sua esplosione, e proprio l'impatto di quest'ultima lo avrebbe fatto finire al suo interno trasportandolo su un altro pianeta!

E se, a giudicare dal look, è parecchio che il nostro Bellamy si trova lì... Cosa sarà accaduto nel frattempo? Su che tipo di pianeta è finito? E riuscirà ad andare via di lì e ricongiungersi agli altri?

Lo scopriremo solo nei prossimi episodi di The 100, in onda ogni mercoledì su The CW.