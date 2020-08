The 100: tutte le ultime novità aspettando la stagione 7

La settima stagione di The 100 risponderà a tutte le domande lasciate in sospeso e si prefiggerà lo scopo di chiudere in maniera esemplare la trama, ma cosa sappiamo della produzione?

Innanzi tutto l'ultima stagione non dovrebbe subire ritardi, visto che le riprese sono state ultimate proprio nei giorni precedenti al lockdown: i vari attori hanno infatti dichiarato di aver finito di girare una serie basata su un mondo distrutto per ritrovarsi a fare i conti con la pandemia, un fatto che li ha stupiti molto. Comunque sia, The 100 sta attualmente andando in onda sul network The CW negli USA, mentre per una messa in onda italiana dovremo probabilmente aspettare l'autunno 2020 e guardare al calendario di Premium Action.

Per chi è abituato a guardare la serie su Netflix i tempi potrebbero invece allungarsi ancora, visto che in genere trascorre almeno un anno prima che The CW conceda i diritti alla piattaforma.

La stagione finale sarà composta da 16 episodi e sarà ambientata su un pianeta diverso: ritroveremo però i personaggi alle prese con difficoltà e insidie di ogni tipo. Ci sono novità anche per quanto riguarda il cast, visto che diversi attori si aggiungeranno per portare a termine il lavoro. Jason Diaz (noto per The Handmaid's Tale) interpreterà Levitt, un personaggio pragmatico le cui certezze verranno sconvolte. Tra le new entry anche Chad Rook (Siren), mentre Chuku Modu riprenderà il ruolo di Gabriel Santiago, conosciuto nella sesta stagione.

L'autore di The 100 ha dichiarato di aver riflettuto molto sulla settima stagione, e per lui dovrebbe contenere la morale finale al pari di qualsiasi altra storia. Gli appassionati attendono anche lo spin-off, che a quanto pare conterrà dei richiami alla serie principale di The 100.