The 100: vediamo le foto e il promo del finale di stagione.

I fan della serie TV prodotta dall'emittente The CW, non stanno più nella pelle mentre aspettano di scoprire quale dei protagonisti sopravviverà alla sesta stagione. Come avete potuto leggere infatti una serie di morti tra i personaggi di The 100 sta sconvolgendo gli appassionati dello show. Vediamo quindi le prime foto del tredicesimo episodio.

Come era stato anticipato nel trailer di The 100 6, sembra che la resa dei conti tra Clarke e Russell sia ormai imminente. Nonostante il personaggio interpretato da Eliza Taylor stia ancora facendo finta di essere Josephine, dopo il destino toccato ad Abby difficilmente la protagonista riuscirà a rimanere impassibile di fronte al volto di J. R. Bourne.

Non sappiamo ancora quale sarà il piano di Clarke, ma nelle sei immagini del finale della serie, intitolato: "The Blood of Sanctum" rese disponibili da The CW possiamo vedere che si sta puntando una pistola alla testa, di fronte a Madi e agli altri personaggi dello show.

Ecco invece la sinossi ufficiale che accompagna il video promo che potete trovare in calce alla notizia: "Sanctum diventa un campo di battaglia tra i devoti e i non credenti. Il mistero delle anomalie si fa sempre più fitto".

Non resta che aspettare la puntata che andrà in onda il prossimo 6 agosto per scoprire quale sarà il destino dei personaggi della serie TV.