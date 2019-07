The A List: disponibile su Netflix la serie TV britannica

La serie TV di The A List era rimasta finora un'esclusiva del mercato britannico, essendo disponibile solo sul servizio streaming BBC iPlayer. Ora tutti i fan del teen thriller potranno seguire le vicende di Mia e Amber.

Continuano le novità per il sito di contenuti streaming Netflix, dopo l'annuncio della serie TV basata su Sandman di Neil Gaiman e il primo poster ufficiale di The Witcher, ecco una novità per tutti gli appassionati di thriller e teen drama.

The A List è ambientato in uno sperduto campo estivo e segue le avventure di Mia, interpretata da Lisa Ambalavanar, giovane ragazza che si ritrova a fare i conti con Amber, ruolo dell'attrice Ellie Duckles, vero e proprio leader carismatico dei ragazzi del centro, pronta a tutto pur di rendere le sue vacanze un inferno. Presa con le spalle al muro, Mia cercherà di far cacciare la sua rivale dal campo, ma tutti i suoi piani sono destinati al fallimento. Quella che era iniziata come una semplice contesa tra due ragazze si trasforma presto in un incubo, a causa di strani poteri posseduti da Amber, poteri che crescono sempre di più ad ogni giorno che passa.

Se siete interessati alla serie TV, composta da 13 episodi e scritta da Dan Berlinka e Nina Metivier, trovate in calce alla notizia il trailer ufficiale dell'opera. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!