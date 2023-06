The Abandons: Gillian Anderson nel cast della serie Netflix dall'autore di Sons of Anarchy

Dopo la sua partecipazione a Sex Education e in una stagione di The Crown nei panni di Margareth Thatcher, Gillian Anderson si è unita al cast di una nuova produzione Netflix. Stiamo parlando di The Abandons, serie di stampo western creata dall'autorre di Sons of Anarchy Kurt Sutter. Anderson va a raggiungere così la già confermata Lena Headey.

La descrizione della serie rivela che si tratta di un'opera in costume, ambientata nell'Oregon del 1850, quando le famiglie dell'epoca si spostano verso ovest per cominciare una nuova vita. Anderson interpreterà un personaggio chiamato "Constance".

La sinossi ufficiale della trama di The Abandons di Netflix recita: "Mentre un gruppo di famiglie diverse e anomale persegue il proprio Destino Manifesto nell'Oregon del 1850, una forza corrotta di ricchezza e potere, che brama la loro terra, cerca di costringerli ad andarsene. Queste anime abbandonate, il tipo di anime perdute che vivono ai margini della società, uniscono le loro tribù per formare una famiglia e reagire. In questo processo sanguinoso, la "giustizia" si estende oltre i confini della legge".

La Constance di Anderson è descritta come "la matriarca della ricca famiglia Van Ness che ha ereditato la fortuna mineraria del marito, poi raddoppiata. Nonostante l'intrinseco pregiudizio della città nei confronti delle donne, il suo denaro, il suo fascino e la sua spietatezza le crearono una rete di alleati politici. Per lei il potere, la ricchezza e il lignaggio hanno la meglio su tutto". Anderson tornerà nella Stagione 4 di Sex Education, che pare potrebbe rivelarsi l'ultima.

Sutter forse è conosciuto soprattutto per il suo lavoro su Sons of Anarchy, la transizione di FX, di proprietà della Fox, verso la Disney ha però visto Kurt Sutter lasciare lo studio per accasarsi a Netflix. Prima di Anarchy, Sutter aveva lavorato a The Shield, sviluppando poi The Bastard Executioner e lo spin-off di Sons of Anarchy Mayans M.C. Ha però lasciato la serie dopo la terza stagione, rivelando di essere stato licenziato. Oltre a The Abandons, Sutter è stato coinvolto in un film horror originale, intitolato This Beast, anch'esso in lavorazione presso Netflix.