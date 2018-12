The ABC Murders: John Malkovich nel trailer della miniserie Amazon

Amazon ha diffuso il primo trailer di The ABC Murders, miniserie basata sul personaggio creato da Agatha Christie, Hercule Poirot, interpretato da John Malkovich. Lo show arriverà su Amazon Prime Video a partire dal primo febbraio e il video svela già qualche dettaglio sull'adattamento del romanzo della più nota scrittrice di gialli.

Scritta e prodotta da Sarah Phelps, The ABC Murders è una miniserie in tre parti con John Malkovich nel ruolo di Poirot e seconda di tre serie drammatiche sulle opere di Agatha Christie adattate per Prime Video negli Stati Uniti.

In The ABC Murders un killer viaggia in lungo e in largo per la Gran Bretagna del 1933 attraverso la rete ferroviaria. L'assassino usa lo pseudonimo ABC e colpisce in maniera metodica, lasciando una copia della guida ferroviaria sulla scena di ogni crimine.

Poirot tenta d'indagare su di lui ma viene ostacolato su ogni fronte. Verrà messa in discussione la sua autorità, la sua integrità e persino la sua identità.

Insieme a John Malkovich fanno parte del cast anche Rupert Grint, Andrew Buchan, Anya Chalotra, Eamon Farren e Jack Farthing.

The ABC Murders sarà disponibile anche in Italia da febbraio su Amazon Prime Video.

John Malkovich recentemente ha recitato nel film Bird Box, al fianco di Sandra Bullock, visibile in questi giorni su Netflix.