The Acolyte, Amandla Stenberg: 'La serie onora Star Wars ma sfida il mito della Forza'

Con The Acolyte avremo modo, per la prima volta (almeno per quanto riguarda grande e piccolo schermo) di addentrarci nello Star Wars pre-Episodio I: l'era dell'Alta Repubblica è un oggetto relativamente misterioso e, in quanto tale, fonte di infinite possibilità narrative, come anticipato in queste ore da Amandla Stenberg.

La protagonista della serie che ha qualcosa in comunque con WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier ha infatti parlato della volontà della produzione di omaggiare ciò che Star Wars ha sempre rappresentato, ma anche di sfidare quel mito e il suo concetto portante, quello della Forza.

"È un periodo di grande pace e stabilità, ma è anche un momento in cui la concezione di Forza è molto stringente. Penso che proveremo a chiederci cosa succede quando un'istituzione concepisce un solo modo di usare il potere... Noi proveremo a portare delle nuove prospettive e a cercare una risposta a questa domanda. L'idea è di rendere onore all'etica di Star Wars e all'idea di Forza, ma anche di sfidarle, spero in maniera armoniosa" sono state le parole dell'attrice.

Un concetto rischioso, quello di sfida ai punti fermi del passato, già affrontato da Rian Johnson nel divisivo Star Wars: Episodio VIII: come andrà stavolta? Staremo a vedere! Nel caso aveste bisogno di schiarirvi le idee, intanto, ecco come sarà collocata The Acolyte nella timeline di Star Wars.