The Acolyte, Amandla Stenberg sarà la protagonista della nuova serie Star Wars di Disney+

Ad oggi non sapevamo ancora molto su The Acolyte, una delle nuove serie di Disney+ ambientate nell'universo di Star Wars, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale sull'attrice che ricoprirà il ruolo principale nello show, ovvero Amandla Stenberg.

Secondo quanto dichiarato dall'account Twitter ufficiale di Star Wars, infatti, l'attrice di The Hunger Games e The Hate U Give Amandla Stenberg sarebbe l'ultima aggiunta al mondo di Star Wars.

"Unitevi a noi nel dare il benvenuto ad Amandla Stenberg nella galassia di Star Wars" si legge nel tweet che trovate anche in calce alla notizia.

"Prossima fermata: una galassia lontana lontana" ha scritto l'attrice su Instagram, dando ulteriore conferma del casting nella caption di una foto che la vede al fianco di R2-D2 "Sono elettrizzata di poter finalmente annunciare che mi unirò alla serie tv Star Wars: #TheAcolyte!. Dire che sono onorata e un eufemismo. Che la forza sia con voi!".

La riprese di The Acolyte, che sarà capitanata dalla co-creatrice di Russian Doll Lesley Headland, dovrebbero iniziare questo autunno, si vocifera nel mese di ottobre.

Per ora, come dicevamo, non siamo a conoscenza di molti dettagli sullo show, eccetto il fatto che sarà ambientata negli ultimi giorni dell'Alta Repubblica, un secolo prima de La Minaccia Fantasma (ovvero in concomitanza con il ritorno dei Sith), e Headland ha anticipato che il suo essere queer si rifletterà su The Acolyte.