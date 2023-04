The Acolyte, Charlie Barnett anticipa: 'È complessa e stratificata'

Con The Acolyte Lucasfilm proverà ad aggiungere un altro tassello al puzzle dell'universo in continua espansione di Star Wars: alla serie con Charlie Barnett toccherà il compito di non far rimpiangere successi come The Mandalorian e Andor, ragion per cui ci sarà chiaramente bisogno di una scrittura a prova di bomba.

Scrittura che dovrebbe in effetti risultare il punto di forza della serie, almeno stando a quanto dichiarato dal già citato Charlie Barnett, che proprio come fatto da Manny Jacinto qualche giorno fa ci ha fornito qualche anticipazione sul suo personaggio e su ciò che dovremmo aspettarci dalla nuova serie targata Disney+.

"Io sarò un cavaliere Jedi con dei bei capelli. [...] Leslye [Headland] è una scrittrice incredibile, prima di tutto, e poi c'è tutto il team. Lei è una drammaturga, quindi ha investito moltissimo sulla storia. Penso che la cosa più entusiasmante per me sia stata che attraverso il linguaggio e attraverso lo sviluppo di questi personaggi capisci che il bene e il male stanno negli occhi di chi guarda. È tutto complesso e stratificato, c'era bisogno di una persona che sapesse vedere le cose da ogni angolazione" sono state le parole della star di Russian Doll.

E voi, cosa vi aspettate? Pensate che la serie sarà in grado di reggere il confronto con i più grandi successi targati Star Wars per il piccolo schermo? Diteci la vostra nei commenti! Anche Jodie Turner-Smith, intanto, ci ha parlato del suo personaggio in The Acolyte.