The Acolyte: Charlie Barnett entra nel cast della serie Star Wars

Scritta dal co-creatore di Russian Doll Leslye Headland, The Acolyte è un thriller misterioso ambientato in un'era prosperosa e apparentemente pacifica. Lo show è ambientato circa 100 anni prima degli eventi de La Minaccia Fantasma.

Charlie Barnett, meglio conosciuto per il suo ruolo in Russian Doll di Netflix, è entrato oggi a far parte del cast della sere TV e si unirà così al protagonista Lee Jung-Jae, la star di Squid Game. I dettagli sul suo personaggio non stati ancora rivelati.

"Molti di quei personaggi non sono ancora nati", ha spiegato Headland. "Stiamo dando un'occhiata alle cose politiche, personali e spirituali che sono emerse in un periodo di cui non sappiamo molto. La mia domanda quando guardavo The Phantom Menace era sempre del tipo: 'Beh, come sono andate le cose? questo punto?' Come siamo arrivati ​​a un punto in cui un signore dei Sith può infiltrarsi nel Senato e nessuno dei Jedi se ne accorge? Tipo, cosa è andato storto? Quali sono gli scenari che ci hanno portato a questo momento?'"

The Acolyte è descritto come "un thriller misterioso che ci porterà in una galassia di oscuri segreti e poteri emergenti del Lato Oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica" e sarà incentrato su quattro giovani cresciuti negli anni successivi al Ritorno dello Jedi. Anche Manny Jacinto è entrato nel cast.