The Acolyte, le immagini della serie Star Wars ci presentano un nuovo personaggio

Manca sempre meno al debutto di The Acolyte: la serie, ambientata 200 anni prima degli eventi di Star Wars: La Minaccia Fantasma, ci presenterà un mondo agli spettatori poco conosciuto e tanti nuovi personaggi.

Tutto ciò che sappiamo sulla protagonista di The Acolyte non soddisfa molte domande dal fandom e in attesa di scoprirne di più, possiamo concentrarci sulle nuove foto della padawan Jecki Lon. Interpretata da Dafne Keen, la giovane si sente pronta per prendere il volo da sola ma una nuova minaccia incombe sull'ordine Jedi, al massimo del suo splendore.

Come già anticipato nel trailer di The Acolyte, Jecki Lon sarà l'apprendista del Maestro Jedi Sol, interpretato dalla star di Squid Game Lee Jung-jae, ma potremmo ritrovarci un rapporto padawan - maestro molto diverso da quelli che abbiamo visto finora tra film e serie tv del franchise. Ma sembrerebbe che The Acolyte, oltre a svelare le molteplici strategie architettate dai Sith per infiltrarsi nella Repubblica, approfondisca l'Ordine Jedi come mai fatto finora.

Se la padawan di Jedi Sol vi sembra un volto familiare, Dafne Keen ha già fatto parte di un altro famoso franchise: l'attrice, infatti, ha interpretato la mutante Laura Kinney in Logan - The Wolverine di James Mangold. Adesso, per Keen, si apre un'avventura in una galassia molto molto lontana.

