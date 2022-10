The Acolyte: iniziate le riprese dello show Star Wars ambientato 100 anni prima i prequel

Sono tantissimi i dettagli che rendono The Acolyte una serie interessantissima. Il cast, che comprende anche Lee Jung-jae di Squid Game. L'ispirazione dai film di arti marziali. E soprattutto l'ambientazione in un'epoca di Star Wars mai approfondita prima. Ora la serie ha iniziato le riprese, ecco le tempistiche sull'uscita.

Tanti i progetti di Star Wars in fase di sviluppo, produzione e distribuzione. E tutti (o quasi) sembrano interessati a riprendere il filo della trilogia prequel, messa in secondo piano da un po’ di tempo. Andor si è ricollegato direttamente a L’attacco dei cloni, mentre Tales of the Jedi ha svelato finalmente il mistero dietro la cancellazione di Kamino in Star Wars, facendo incredibile chiarezza sul piano di Darth Sidious per distruggere la Repubblica. Infine, dopo anni, c’è un film in sviluppo per Star Wars, ma in quel caso si parla di eventi successivi alla trilogia sequel.

A ben guardare, sono i prodotti interessati a riprendere pezzi di storia più antichi, a far sperare più di tutti. Fra questi, The Acolyte farà un salto nel passato come non capitava da tempo. Intorno al nuovo show Star Wars e alla sua trama aleggiava un certo mistero, ma ora molti dettagli sono stati svelati e rendono il progetto molto interessante. L’unica brutta notizia è che ci sarà da aspettare. Già considerato il calendario, l’uscita di The Acolyte era stata posticipata. Questo ammettendo che le riprese fossero cominciate a inizio ottobre, secondo scaletta. Invece, sono iniziate in questi giorni in Gran Bretagna, con un ulteriore mese di ritardo.

Sulla decisione di ambientare la serie un secolo prima degli eventi de La minaccia fantasma, la showrunner Leslye Headland ha spiegato a Vanity Fair: "Molti dei personaggi storici non sono ancora nati. Daremo un'occhiata alle situazioni politiche, personali e spirituali emerse in un periodo di cui non sappiamo molto. La mia domanda quando guardavo The Phantom Menace era sempre: 'Come siamo arrivati a questo punto? In cui un signore dei Sith può infiltrarsi nel Senato e nessuno dei Jedi se ne accorge? Cosa è andato storto? Quali sono gli scenari che ci hanno portato a questo momento?'”.

Headland ha continuato: "La verità è che io sono innanzitutto una grande fan di Star Wars. Per cui sono arrivata con questa idea, che quel momento storico fosse il migliore fra le ere che non si erano ancora esplorate del tutto. Erano molto entusiasti”. Conferma la Presidente LucasFilm Kathleen Kennedy: “Lei è una gigantesca fan di Star Wars. La cosa meravigliosa di Leslye è che sa tutto. Ha letto un miliardo di libri all'interno dell’Universo Espanso. Ci sono piccoli frammenti da cui sta attingendo che nessuno ha ancora esplorato nella narrazione sullo schermo".

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!