The Acolyte, Jodie Turner-Smith anticipa la 'natura' del suo personaggio!

La Star Wars Celebration, come ogni volta, si conferma essere un ottimo modo per scoprire qualcosa in più riguardo le serie e i prodotti dell'universo in arrivo. Questa volta è toccato ad The Acolyte dove una delle sue protagoniste Jodie Turner-Smith ha svelato un dettaglio cruciale sul suo ruolo.

Durante la Star Wars Celebration è stato mostrato un primo trailer di The Acolyte che, come già annunciato, sarà una serie ambientata 100 anni prima degli eventi di Guerre Stellari durante il periodo dell'Alta Repubblica, già largamente esplorato in tantissimi prodotti (fumetti, romanzi) che fanno parte del canone del franchise. Jodie Turner-Smith è tra le star più in vista della serie e, nonostante non si sia particolarmente sbilanciata, ci ha tenuto a precisare la "natura" del suo personaggio.

"Oh, sai cosa mi è permesso dire? Indovina cosa mi è permesso dire? Che sono davvero potente. Uso la Forza, ma non sono un Jedi o un Sith [...] Fai quello che vuoi con tali informazioni", l'attrice ha descritto il suo ruolo come "molto potente", alimentando ancor di più la già infinita curiosità dei fan. The Acolyte racconterà la storia di un ex padawan che si riunirà con il suo maestro per indagare su una serie di violenti crimini che vengono commessi in sequenza. Una storia sicuramente diversa rispetto a quello che ci viene raccontato da decenni.

Nel frattempo durante la Star Wars Celebration sono stati annunciati nuovi film del franchise compresa una pellicola ambientata 15 anni dopo la chiacchieratissima saga sequel. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!