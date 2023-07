The Acolyte, Leslye Headland: 'Ci sono più Jedi che in qualsiasi altra opera di Star Wars'

La showrunner della nuova serie dedicata a Star Wars, The Acolyte, ha raccontato durante un podcast di Entertainment Weekly come il suo nuovo show potrà contare sul più grande numero di Jedi mai visti in un’opera del franchise creato da George Lucas raccontando quindi la grande ascesa e l’inizio della caduta dell’ordine.

Stando alle parole di Charlie Barnett, Star Wars: The Acolyte sarà una serie complessa e stratificata e, le parole di Leslye Headland durante la trasmissione della rivista, non fanno che confermare la tesi.

The Acolyte, ambientato durante l’era dell’Alta Repubblica, momento della timeline di Star Wars di massimo splendore per i Jedi, si concentrerà sulla storia di un ex Padawan che riunitosi col suo mentore Jedi cercherà di indagare su dei crimini influenzati da forze insidiose.

Queste le parole della Headland a proposito della sua creatura: “Quello che rende questa serie differente e interessante è che è vista dal punto di vista dei cattivi di Star Wars. Sono persone che usano la Forza a modo proprio, scavando nel lato oscuro della Forza e lo fanno senza essere sanzionati dalle grandi istituzioni degli Jedi. Penso sia molto interessante fare uno show sui villain”.

Quindi ha continuato, parlando dei concetti tipici di Star Wars e di come la serie ribalti il tutto: “Abbiamo più Jedi di quanti se ne siano visti in tutte le opere di Star Wars, ma allo stesso tempo credo che sia vedano più personaggi moralmente ambigui di quanti se ne siano visti negli altri prodotti del franchise”.

In attesa di capire di più del nuovo capitolo televisivo della saga Dinsey, vi lasciamo alle parole del cast di The Acolyte che rassicura che la nuova serie sarà più inclusiva.