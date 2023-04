The Acolyte, Manny Jacinto commenta il suo ruolo nella serie Star Wars

Dopo la proiezione del primo teaser di Star Wars: The Acolyte in occasione della Star Wars Celebration 2023, Manny Jacinto ha rivelato nuovi dettagli sul suo ambiguo personaggio.

"È un cittadino" ha dichiarato riguardo quest'ultimo, "un ragazzo all'interno della galassia che viene trascinato in una monumentale missione inerente l'Alta Repubblica e gli Jedi. Di conseguenza, che gli piaccia o meno, lui dovrà avere a che fare con tutto ciò". Ha inoltre commentato l'impossibilità di brandire una spada laser: "Il mio limite nel giocare con le spade laser si ferma alla possibilità di rubare quelle di Dafre [Keen] o Charlie [Barnett] per scattare selfie negli spogliatoi. Ma è entusiasmante osservarli mentre lavorano e fanno tutte le loro cose. Mi sento sempre in soggezione, specialmente in presenza di professionisti così eccelsi. Quindi, forse... sì, sono geloso. Parlerò di nuovo con Leslye, forse la prossima stagione mi riserverà qualche sorpresa". In un'altra occasione, invece, Manny Jacinto ha ricordato l'esperienza sul set di Top Gun: Maverick.

Considerando la complessità della serie TV in questione, la showrunner Leslye Headland si è rivelata davvero perfetta: "Sembra un'enciclopedia di Star Wars – del tipo: realizza cosplay, si diverte con i giochi di ruolo" ha aggiunto Jacinto. "Ha addirittura conseguito un dottorato di ricerca su Star Wars. Quindi, quando guardi lo show, noterai piccoli easter egg, come cenni all'Alta Repubblica e alla trilogia originale. È incredibile come riusciamo a incorporarli nella nostra storia: Leslye è l'unica che può riuscirci, considerando quanto sia appassionata della saga".

The Acolyte, composto da 8 episodi, sarà ambientato nel periodo finale dell'Alta Repubblica, perciò un secolo prima degli eventi di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma. In particolare, seguirà le avventure di un ex Padawan e del suo maestro Jedi mentre indagano su una serie di crimini dalla natura sconosciuta. La data di pubblicazione è ancora ignota, ma debutterà su Disney Plus entro il 2024.