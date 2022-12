The Acolyte, Margarita Levieva entra ufficialmente nel cast della serie prequel!

Dopo il sorprendente finale di stagione di Andor sono iniziate ad arrivare i primi rumor riguardo The Acolyte serie che ripercorre gli ultimi anni dell'Alta Repubblica. E' entrata ufficialmente nel cast l'attrice Margarita Levieva che avrà un ruolo da guest star nel nuovo serial di Star Wars.

L'attrice si aggiunge ad un cast già ricchissimo di star. The Acolyte si propone come uno spy-thriller capace di affrontare tematiche mai viste prime nel mondo di Guerre Stellari. Creata da Leslye Headland, autrice di Russian Doll, la serie sarà ambientata ben 100 anni prima gli eventi dei prequel in un periodo mai esplorato sia sul grande schermo che in tv. Nell'ultimo periodo la LucasFilm ha preso l'abitudine di realizzare prodotti incentrati su lati inediti e mai raccontati in questo universo.

Dafne Keen ha svelato qualcosa in più della trama di The Acolyte introducendo il pubblico ad una nuova realtà e narrazione. La serie approfondirà la fine del periodo di pace e prosperità nel corso dell'Alta Repubblica con l'inizio di un profondo periodo di crisi che porterà poi agli eventi della saga degli Skywalker. Per la prima volta il pubblico potrà vedere cosa c'è alla genesi e all'origine del Lato Oscuro e di tutte le sue più complesse devianze.

Le riprese di The Acolyte sono ormai cominciate da qualche tempo in coincidenza con l'inizio dei lavori della seconda stagione di Andor. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!