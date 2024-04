The Acolyte, nuove immagini per la serie Star Wars! È l'inizio della fine per i jedi

Star Wars: The Acolyte si impegna a portare sul piccolo schermo un periodo mai esplorato prima nella storia del franchise: sarà il passo decisivo verso la fine dei Jedi! Parola della creatrice Leslye Headland!

La nuova immagine rilasciata in esclusiva per Empire mostra cinque jedi brandire le spade laser come non vedevamo da tempo: The Acolyte, infatti, è ambientata circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma e ci presenta il periodo d'oro dei jedi numerosi come non lo sono mai stati. Destinato a cadere (e forse restaurato da Rey nel nuovo film in lavorazione da Lucasfilm) l'ordine jedi ha iniziato a sgretolarsi proprio durante l'Alta Repubblica e Star Wars: The Acolyte racconterà come i Sith sono riusciti a infiltrarsi mentre i jedi ignoravano del tutto la minaccia. Nella foto ufficiale possiamo scorgere, inoltre, la padawan Jecki Lon insieme al suo maestro Jedi Sol (Lee Jung-jae) pronti a difendersi da una misteriosa presenza, l'oscura protagonista interpretata da Amandla Stenberg.

Headland, già forte del successo di Russian Doll, ha rivelato che la nascita del progetto sull'Alta Repubblica nasce da uno dei quesiti più dibattuti di Star Wars: come hanno fatto i jedi a non accorgersi nella minaccia che tramava sotto il proprio naso? Con The Acolyte potremo avere questa risposta!

Non perdetevi il trailer di Star Wars: The Acolyte!

TRONO DI SPADE STAGIONI 1 - 8, LA SERIE COMPLETA (4K Ultra-HD) è uno dei più venduti oggi su