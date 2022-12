The Acolyte: ecco le prime foto dal set della nuova serie Star Wars!

Dopo avervi riportato l'ingresso di Margarita Levieva nel cast di The Acolyte, oggi torniamo a parlare della serie di Star Wars incentrata sugli gli ultimi anni dell'Alta Repubblica.

Il DailyMail ha infatti pubblicato le prime foto dal set di The Acolyte su Twitter, per presentare ai fan alcuni dei personaggi dello show. Tra questi, l'immagine con protagonista un nuovo Wookiee ha attirato particolarmente l'attenzione dei curiosi. Potete dare uno sguardo ai post in calce alla notizia.

Descritto come un mistery-thriller e ambientato circa 100 anni prima degli eventi de La minaccia fantasma, in The Acolyte vedremo Amandla Stenberg (Bodies Bodies Bodies), Lee Jung-jae (Squid Game), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Manny Jacinto (The Good Place), Dafne Keen (Logan) , Dean-Charles Chapman (1917), Charlie Barnett (Russian Doll), Carrie-Anne Moss (The Matrix) e Margarita Levieva (Revenge). La sceneggiatura è firmata da Leslye Headland (Russian Doll).

"Molti di questi personaggi non sono ancora nati", ha dichiarato in precedenza Headland. “Stiamo dando uno sguardo alle cose politiche, personali e spirituali che sono emerse in un periodo di cui non sappiamo molto. Come siamo arrivati ​​a un punto in cui un signore dei Sith può infiltrarsi nel Senato e nessuno dei Jedi se ne accorge? Tipo, cosa è andato storto? Quali sono gli scenari che ci hanno portato a questo momento?"

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con i prime dettagli della trama di The Acolyte.