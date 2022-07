The Acolyte: la regista di Loki in lizza per la nuova serie Star Wars?

Kate Herron è nota soprattutto per aver diretto gli episodi di Loki, la serie Disney Plus di successo della Marvel che ha ottenuto anche 6 nomination agli Emmy 2022. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe prendere parte a un altro grande progetto della Disney, questa volta compiendo un balzo nell'universo di Star Wars. Ecco di che si tratta.

Secondo quanto riportato da Making Star Wars, la Herron sarà coinvolta nella prossima serie di Star Wars The Acolyte, anche se i dettagli del suo coinvolgimento non sono ancora chiari. Fonti provenienti dal Regno Unito hanno confermato il coinvolgimento della Herron, affermando che la regista è stata quantomeno contattata per prendere parte al prossimo show. Hanno inoltre rafforzato la loro affermazione sottolineando che Herron risiede nel Regno Unito e che le riprese dello show si svolgeranno a Reading.

Secondo quanto riportato da Bespin Bulletin, la fase di pre-produzione di The Acolyte è iniziata proprio a Reading, dove le riprese si svolgeranno presso gli Shinefield Studios. A parte questo, i dettagli sul progetto sono stati tenuti nascosti.

Anche se seguirà le orme di ciò che Jon Favreau e Dave Filoni hanno fatto con gli altri show del franchise su Disney+, questa misteriosa serie sarà in gran parte ispirata ai samurai e ai film di arti marziali che avevano a sua volta ispirato George Lucas nel concepire la trilogia originale.

"Jon Favreau ha detto che quando si lavora in questo mondo, si vuole tornare a ciò a cui George si è ispirato. C'erano i film western e poi, naturalmente, i film di samurai di Akira Kurosawa e il fatto che in origine aveva offerto il ruolo di Obi-Wan Kenobi a Toshiro Mifune", aveva detto la showrunner Leslye Headland in un'ampia intervista concessa a Vanity Fair lo scorso maggio.

Le riprese di The Acolyte inizieranno quest'anno e si tratterà della prima serie televisiva live-action di Star Wars ambientata al di fuori della Saga degli Skywalker.