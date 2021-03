The Acolyte: ecco tutto ciò che sappiamo sull'oscura serie Disney+

Tra i clamorosi annunci dell'universo di Star Wars per i prossimi anni, abbiamo assistito anche al lancio di The Acolyte, una serie un'unica nel suo genere, ambientata nel passato, per la precisione alla fine dell'era dell'Alta Repubblica.

Questo periodo d'oro ha trovato ampio spazio in un'iniziativa editoriale chiamata The High Republic, che si concentra su un periodo di tempo mai visto prima nel franchise. I vari libri e fumetti dell'iniziativa descrivono un periodo in cui la Repubblica era al culmine del suo potere, i Jedi erano una forza inarrestabile e c'era un senso di pace in gran parte della galassia.

La serie The Acolyte come dichiarato dalla regista Leslie Headland, sarà un thriller d’azione al femminile, con elementi di arti marziali e ambientato in un’altra epoca rispetto a quella della saga principale. Qualcuno spera che in questo show possa addirittura fare la sua apparizione Darth Plagueis ma fin qui, nulla è stato ancora confermato.

L'autore Cavan Scott, che sta attualmente scrivendo il fumetto Star Wars: The High Republic sulle varie interconnessioni con la serie televisiva ha detto: "Per ora l'annuncio di The Acolyte non ha modificato i nostri piani ma siamo felicissimi di notare tutto l'entusiasmo che sta nascendo. É stato fantastico costruire tutto questo, soprattutto perchè si tratta di un periodo lunghissimo che fin qui non era mai stato trattato. É stato davvero eccitante unire vari fili narrativi di Star Wars".

Cosa ve ne sembra di questo nuovo progetto? Fatecelo sapere nei commenti.