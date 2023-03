The Acolyte, secondo dei report potrebbe durare per più stagioni!

La LucasFilm sta puntando tutto sulla serialità. Questa direzione è più che evidente da diverso tempo lasciando intendere quanto l'obiettivo sia quello di esplorare storie collaterali alle saghe principali. L'intenzione di rendere The Acolyte un prodotto a più stagioni è solo l'ennesima conferma.

La notizia è arrivata da un recente rapporto di Deadline riguardante una causa in corso tra la LucasFilm e l'ex produttrice di The Acolyte. Nei report, infatti, a quanto pare era specificato che l'impegno sarebbe dovuto durare per più stagioni e questo, ovviamente, ha suscitato l'attenzione di tantissimi insider del settore che hanno iniziato a parlare di un prodotto che, potenzialmente, potrebbe prolungarsi per più anni.

Al momento l'unica serie di Star Wars di quelle andate in onda a non aver ottenuto un rinnovo è stata Obi Wan Kenobi. Il fatto che la serie si ponga nel "vuoto" tra due trilogie chiarisce come l'obiettivo originale sia stato quello di creare una serie che raccontasse una storia ben precisa e con poche possibilità di espandersi. Un pò come The Mandalorian ed Andor, la LucasFilm potrebbe ragionare in una prospettiva fiduciosa anche con The Acolyte sperando nella possibilità di realizzare più di una stagione. Insomma, come al solito, la scelta sarà tutta nelle mani del pubblico nel momento in cui la serie arriverà in piattaforma.

Nel frattempo sono stati rivelati i nomi dei nuovi registi di The Acolyte tra cui spicca anche Alex García López di The Witcher. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!