The Acolyte: la serie Star Wars sulla Prima Repubblica esplorerà i poteri oscuri dei Sith!

Poche settimane fa si è conclusa su Disney Plus la prima stagione di Andor, serie che ha saputo sorprendere e affascinare gli spettatori di Star Wars grazie alla sua maturità e alla sua crudeltà, portando sul piccolo schermo un'avventura piuttosto diversa rispetto a quelle viste negli altri progetti di Lucasfilm.

Ebbene, The Acolyte potrebbe non essere da meno. Infatti la serie, descritta come un mistery-thriller, si concentrerà sui Sith, sul Lato Oscuro della Forza e sarà ambientata circa 100 anni primi gli eventi della trilogia prequel, nel corso dell' Alta Repubblica.

“Stiamo dando uno sguardo alle cose politiche, personali e spirituali che sono emerse in un periodo di cui non sappiamo molto. Come siamo arrivati ​​a un punto in cui un signore dei Sith può infiltrarsi nel Senato e nessuno dei Jedi se ne accorge? Tipo, cosa è andato storto? Quali sono gli scenari che ci hanno portato a questo momento?", ha dichiarato in precedenza la showrunner Leslye Headland.

Le riprese della serie sono partite recentemente ma la data di uscita non è stata ancora fissata. Probabilmente, The Acolyte debutterà a fine 2023 o nei primi mesi del 2024. Il cast è composto da Amandla Stenberg (Bodies Bodies Bodies), Lee Jung-jae (Squid Game), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Manny Jacinto (The Good Place), Dafne Keen (Logan) , Dean-Charles Chapman (1917), Charlie Barnett (Russian Doll), Carrie-Anne Moss (The Matrix) e Margarita Levieva (Revenge).

Ma secondo voi The Acolyte seguirà le orme di Andor? Ditelo qui sotto nei commenti! Per salutarvi, vi lasciamo con le prime foto dal set sella serie.