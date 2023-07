The Acolyte, la nuova serie di Star Wars sarà più inclusiva: parola del cast!

The Acolyte è la nuova serie in arrivo da una galassia molto molto lontana: ambientata alla fine dell'Alta Repubblica, 100 anni prima degli eventi di Star Wars: La minaccia fantasma, la nuova serie TV targata Star Wars per Charlie Barnett è "complessa e stratificata" anticipando segreti oscuri.

Ma non solo, perché il nuovo progetto in casa Disney+ sarà molto inclusivo: a constatarlo è stato il cast della serie TV nel corso del podcast Dagobah Dispatch di Entertainment Weekly: "Vedi i progressi che Star Wars sta facendo su tutta la linea in tutte le serie in streaming - ha detto Amandla Stenberg - il mondo del fantasy e della fantascienza in generale, non è sempre sembrato uno spazio sicuro per le persone di colore. Quindi essere parte di progetti che stanno inaugurando l'inclusione e la sicurezza per i nerd neri, è un sogno che diventa realtà", dichiara l'attrice.

Sempre più film e serie TV vanno verso l'inclusività rispondendo a un pubblico più ampio e con esigenze di identificazione nuove. Un elemento che anche Jodie Turner-Smith ( che ha confermato che non sarà un Jedi) ha piacevolmente notato all'interno del franchise di Star Wars, asserendo che proprio l'inclusività nelle scelte di casting è stato l'elemento chiave decisivo per l'attrice e modella nel prendere parte al progetto.

