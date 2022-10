The Acolyte: tira brutta aria per la data d'uscita della serie Star Wars

Fra le tante serie in arrivo di Star Wars, The Acolyte non sarà la più attesa, ma il suo cast da urlo dovrebbe farvi ricredere. Anche per questo non fanno piacere i recenti rapporti sulla sua possibile data d'uscita, considerato che dovrebbe arrivare dopo una lunga sequela di nuove stragioni e primi debutti di altri show.

Attualmente, tutta l’attenzione per quanto riguarda la serialità di Casa LucasFilm è concentrata sulla tanto osannata serie su Andor, anche perché rappresenterà l’addio di Diego Luna a Star Wars. E considerato che la prima delle due stagioni – su cinque da piani originali per Andor – ci accompagnerà per un totale di 12 episodi, sembra che il focus verrà monopolizzato ancora per un po’. Per questo, in termini di nuove uscite, non spostano molto forse le ultime su The Acolyte.

La nuova serie cui si è aggiunto, di recente, anche il Lee Jung-jae di Squid Game, sta per iniziare le riprese entro qualche giorno. Assieme all’annuncio però, fatti i dovuti calcoli sui sette mesi di produzione e considerate le altre serie nel calendario, un report del ben informato Bespin Bulletin afferma che la serie non uscirà prima del 2024, in una finestra non meglio precisata, contro le stime che la volevano pronta già entro la fine dell’anno prossimo.

Ma Ahsoka e Skeleton Crew hanno già iniziato le riprese e questo fa sospettare che arriveranno in anticipo su The Acolyte. Se poi aggiungiamo anche la terza di The Mandalorian, il 2023 sembra già piuttosto pieno, considerati anche i due show di primo debutto da spingere. È comunque probabile, a questo punto, che The Acolyte arrivi in anticipo sulla data di uscita di Andor 2, con cui si concluderà la prima timeline fissata per Star Wars.

