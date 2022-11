The Acolyte: ecco la trama della serie Star Wars ambientata nell'Alta Repubblica

Dopo l'annuncio del cast di The Acolyte, arrivano nuovi dettagli sulla trama della serie Star Wars, tra le più attese tra quelle in arrivo. Prima di tutto perché riporterà in scena le figure dei Cavalieri Jedi, e dei loro padawan; in secondo luogo, perché per la prima volta verrà svelata un'ambientazione inedita sullo schermo: l'Alta Repubblica.

Come dicevamo, la serie in arrivo è uno dei progetti più interessanti in fase di sviluppo da parte di Lucasfilm, poiché non solo introdurrà il pubblico a personaggi completamente nuovi, ma sarà anche il primo progetto live-action a svolgersi all'epoca dell'Alta Repubblica. Considerando che molte espansioni della Saga degli Skywalker si sono svolte in linee temporali piuttosto note, Star Wars: The Acolyte si addentrerà in un territorio inesplorato finora per la saga in live-action.

Nella nuova trama la serie è descritta come segue: "The Acolyte è un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia ricca di segreti e poteri del lato oscuro che riemergono negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai potuto prevedere".

Amandla Stenberg (The Hate U Give) e Lee Jung-jae (Squid Game) saranno i protagonisti della serie, mentre i membri confermati del cast di supporto includono Manny Jacinto (Nine Perfect Strangers), Dafne Keen (His Dark Materials), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Charlie Barnett (Russian Doll), Dean-Charles Chapman (1917) e nientemeno che Carrie-Anne Moss (The Matrix).

Star Wars: The Acolyte è sviluppata da Leslye Headland, che ha già espresso il suo entusiasmo per il progetto: "La verità è che, da grande fan, mi sono presentata a loro con questa idea. E ho detto: 'Penso che l'epoca migliore in cui ambientarla sia in una di quelle che voi ragazzi non avete ancora esplorato'", aveva rivelato la Headland a Vanity Fair. "Erano molto entusiasti. Non è che non volessero esplorare quel mondo [esistente], ma credo che lo stessero già facendo perché The Mandalorian e molti altri progetti televisivi si basavano davvero su personaggi ereditati dal passato".

Le riprese di The Acolyte sono iniziate, ma al momento non è dato sapere quando la serie arriverà su Disney+.