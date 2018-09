The Act: Chloë Sevigny e AnnaSophia Robb nel cast della nuova serie Hulu

Secondo quanto rivelato da Deadlne, Chloë Sevigny e AnnaSophia Robb si sarebbero unite al cast della serie Hulu The Act, in due parti da protagoniste.

Scritta da Nick Antosca e Michelle Dean, e diretta da Laure de Clermont-Tonnerre, The Act è una serie antologica che racconta storie di crimine surreali e più strane di una fiction. La prima stagione sarà appunto basata sul celebre articolo del 2016 di Buzzfeed, "Dee Dee voleva che la figlia fosse malata, Gypsy voleva che la mamma venisse uccisa”.

Joey King vestirà i panni di Gypsy Blanchard, una ragazza malata e confinata su una sedia a rotelle, che cerca di sfuggire al rapporto tossico che ha con la sua madre iperprotettiva, Dee Dee (Patricia Arquette). La sua lotta per l'indipendenza scoperchia un mondo di oscuri segreti, che alla fine conducono all'omicidio.

La Sevigny interpreterà Mel, la leader delle donne del loro vicinato e simpatizzante delle mosse di Dee Dee. La Robb, invece, sarà Lacey, figlia di Mel, tanto popolare tra le altre ragazze quanto la madre. Lacey è un’idealista e si ritrova in mezzo a Gypsy e Dee Dee.

Joey King è stata di recente protagonista in Slender Man ed è impegnata in numerosi film attualmente in post-produzione, tra cui The Lie, Zeroville e Camp. Rimaniamo in attesa di una papabile finestra di lancio di The Act.

La Sevigny è apparsa di recente al fianco di Keira Knighley in Lizzie, di prossima uscita, mentre la Robb è nota per aver partecipato all’horror Down a Dark Hall.

Attualmente non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per The Act.