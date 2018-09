The Act: Joey King di The Kissing Booth sarà la co-protagonista della nuova serie di Hulu

The Act, nuova serie televisiva targata Hulu, ha finalmente trovato la sua co-protagonista, a seguito dell'ingaggio del premio Oscar Patricia Arquette. Si tratta di Joey King, giovane attrice vista di recente nella comedy di Netflix The Kissing Booth.

La notizia è stata riportata in esclusiva dal portale Deadline, secondo cui Joey vestirà i panni di Gypsy Blanchard, una ragazza malata e confinata su una sedia a rotelle, che cerca di sfuggire al rapporto tossico che ha con la sua madre iperprotettiva, Dee Dee (Arquette). La sua lotta per l'indipendenza scoperchia un mondo di oscuri segreti, che alla fine conducono all'omicidio.

Scritta da Nick Antosca e Michelle Dean, e diretta da Laure de Clermont-Tonnerre, The Act è una serie antologica che racconta storie di crimine surreali e più strane di una fiction. La prima stagione sarà appunto basata sul celebre articolo del 2016 di Buzzfeed, "Dee Dee voleva che la figlia fosse malata, Gypsy voleva che la mamma venisse uccisa”.

Joey King è stata di recente protagonista in Slender Man ed è impegnata in numerosi film attualmente in post-produzione, tra cui The Lie, Zeroville e Camp. Rimaniamo in attesa di una papabile finestra di lancio di The Act.