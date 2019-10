The Adventure Zone: in arrivo il capitolo Graduation

Pronti per l'avventura? Justin, Travis, Griffin e Clint stanno tornando con loro le magiche avventure nelle quali ci accompagneranno. Spaventosi mostri, draghi sputafuoco e misteriosi dungeon sono solo alcune delle sfide che ci attendono nel nuovo capitolo di The Advenure Zone e... Cosa? Non conoscete adventure Zone? Facciamo un passo indietro!

Il format di The Adventure Zone nasce nel lontano 2014, quando i tre fratelli Justin, Travis, Griffin decidono di fare un podcast della loro campagna di Dungeons & Dragons, guidati dal dungeon master più spaventoso e malvagio di tutti: il padre Clint!

La "giocata zero" ebbe così tanto successo che poco dopo il network Maximum Fun gli chiese di registrare una serie di puntate, le quali ebbero un enorme successo. La prima serie fu The Adventure Zone: Balance, che durò ben 69 episodi, mentre la seconda fu The Adventure Zone: Amnesty, terminata l'anno scorso.

Ogni stagione ha una sua trama e un diverso DM, come ogni campagna che si rispetti, ma stavolta ad ascoltare il racconto e divertirsi è tutta l'America. La nuova stagione si chiamerà The Adventure Zone: Graduation e seguirà i nostri improbabili eroi in un'ancora più stramba scuola per avventurieri, nella quale impareranno a fronteggiare ogni genere di avversario e diverranno maestri di ogni tipo d'arma... Ammesso che sopravvivano! Il trailer animato di presentazione è appena arrivato su youtube e promette entusiasmanti avventure, tanto rocambolesche quanto divertenti.

Stavolta a tirare le fila della storia sarà Travis, che finalmente potrà dare libero sfogo alla sua fantasia da master. La nuova collezione arriverà a breve, anzi brevissimo: sarà online dal 31 ottobre. Pronti a lanciare i dadi?