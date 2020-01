The Adventure Zone, il podcast ispirato a D&D, diventa una serie animata

Il successo del podcast The Adventure Time ideato dalla famiglia McEllroy e basato sulle imprese compiute all'interno del mondo fantastico di Dungeons & Dragons ha portato NBC a scommettere sul progetto: sarà prodotta una serie animata dedicata.

Forse non conoscerete il podcast che vede protagonisti il padre Griffin e i fratelli Justin e Travis McElroy, ma è impossibile non sapere cosa sia Dungeons & Dragons . Ebbene, la famiglia di accaniti giocatori del gioco da tavolo fantasy è famosa in America per aver creato una serie di podcast comici in cui si divertono a mettere in scena le loro avventure, combattendo draghi sputafuoco, magie arcane e creature misteriose. Lo show è diviso in stagioni e in ciascuna di esse è presente un diverso Dungeon Master. Da poco The Adventure Zone è arrivata alla terza stagione

Ora arriva la conferma da parte di NBC di una futura serie animata ispirata proprio a quelle avventure. In particolare verranno ripresi gli eventi del primo arco narrativo, denominato Balance. Lo strampalato trio si ritroverà quindi a fare i conti con situazioni assurde e probabilmente la serie verterà sul lato comico del podcast.

La serie sarà scritta da Adam Higgs (Orphan Black), mentre i tre creatori della serie saranno i produttori esecutivi. Per il momento non è ancora stata rivelata una data di uscita