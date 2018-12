The Affair 5: Lyriq Bent si unisce al cast del drama targato Showtime

Continua ad arricchirsi il cast di The Affair, rinnovata nei mesi scorsi per una quinta e ultima stagione. Il noto portale Deadline ha infatti annunciato l'ingresso di Lyric Bent nei panni di Paul, marito di Joanie Lockhart, protagonista interpretata da Anna Paquin di True Blood.

Paul avrà molte difficoltà a preservare lo stato mentale della moglie, ormai sull'orlo della depressione. Tornerà dopo anni a Montauk, cittadina ormai devastata dal cambiamento climatico, per ricostruire la verità su quello che è successo a sua madre e portare l’intera storia al punto di partenza.

The Affair è un drama targato Showtime che parla degli effetti emotivi e psicologici di un tradimento che ha distrutto due matrimoni e di un crimine che riporta forzatamente questi individui a ricongiungersi. La quinta stagione debutterà nel corso del 2019, ma al momento non è ancora stata ufficializzata una data precisa. Nel cast torneranno anche Emily Browning, Omar Metwally, Russell Hornsby, Abigail Dylan Harrison, Jake Siciliano, Kathleen Chalfant, Max Fowler e John Doman.

La showrunner Sarah Treem ha sempre immaginato The Affair come una serie di cinque stagioni. Non resta che attendere la messa in onda del nuovo arco narrativo, dunque, per capire in che modo si concluderanno le difficili storie dei personaggi.