The Affair: Joshua Jackson non apparirà nel corso della quinta e ultima stagione

L'ultima stagione di The Affair proseguirà senza uno dei suoi volti principali finora. Joshua Jackson è infatti uscito dal cast e non ritornerà per gli episodi conclusivi della serie targata Showtime.

La notizia dell'uscita dal cast dell'attore è stata recentemente confermata dall'Hollywood Reporter, e conferma praticamente quello che si era già intuito quando il nome di Jackson non comparve nei comunicati stampa che annunciava la data d'esordio della nuova stagione, prevista per la messa in onda sul network il prossimo 25 agosto.

Come riporta l'Hollywood Reporter, quindi, dopo la conclusione della quarta stagione, Jackson era già dato in partenza dalla produzione della serie, ma all'epoca i dettagli sulla quinta stagione erano ancora in piena lavorazione. Il suo personaggio, Cole, ha raggiunto qualcosa che potrebbe essere definito come un naturale punto d'arrivo, ovvero la morte della sua ex-moglie Alison, interpretata da Ruth Wilson. La quinta e ultima stagione di The Affair racconterà le vicende che seguiranno i terribili eventi narrati nella passata stagione e troveremo i personaggi rimasti, ovvero il Noah di Dominic West e Helen di Maura Tierney, venire a patti con le conseguenze delle proprie azioni. La quinta stagione vedrà anche un balzo in avanti in termini di tempo, con Joanie, la figlia di Alison e Cole che sarà ormai adulta e che cercherà di ricostruire cosa è realmente accaduto alla madre.

Nel cast regular torneranno Sanaa Lathan, Julia Goldani Telles e Jadon Sand, con il ritorno previsto anche di Omar Metwally, John Doman, Kathleen Chalfant, Russell Hornsby, Max Fowler, Abigail Dylan Harrison e Jake Siciliano. Le new entry di questa stagione conclusiva saranno invece Jennifer Jason Leigh, Claes Bang, Lyriq Bent e Michael Braun.

Nel frattempo Jackson è appena entrato a far parte del cast di Little Fires Everywhere, serie targata Hulu, al fianco di Reese Witherspoon e Kerry Washington. Fa anche parte della miniserie Netflix, When They See Us, uscita in questi giorni.