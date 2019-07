The Affair: nel nuovo trailer ufficiale della quinta stagione debutta anche Anna Paquin

Showtime Networks ha diffuso in streaming il trailer ufficiale esteso della quinta stagione di The Affair, che debutterà alla fine del prossimo agosto e vedrà l'ingresso nel cast del Premio Oscar Anna Paquin.

Dopo il primo teaser mostrato nei giorni scorsi, ci addentriamo ancora di più nello svolgimento di quella che sarà la conclusione definitiva della serie. In questa quinta stagione ogni personaggio sembra essere alla disperata ricerca di una impossibile redenzione per gli errori del passato e questa sensazione sembra pervadere l'intera narrazione e ogni personaggio, specialmente quello interpretato da Dominic West.

La sinossi ufficiale della stagione infatti recita: "La quinta stagione affronterà le ripercussioni degli orribili eventi verificatisi nel finale della quarta. I vari personaggi avranno a che fare con le conseguenze delle loro scelte, realizzando che se vogliono cambiare il futuro, prima dovranno fare i conti con il passato. Quest'ultima stagione mostra come tutto, alla fine, possa crollare in un secondo. Ma da qualche parte, sotto quelle macerie, può finalmente nascere il seme del cambiamento".

Come sappiamo, in quest'ultima stagione non farà ritorno Joshua Jackson; dopo la conclusione della quarta stagione, Jackson era già dato in partenza dalla produzione della serie, ma all'epoca i dettagli sulla quinta stagione erano ancora in piena lavorazione. Il suo personaggio, Cole, ha raggiunto qualcosa che potrebbe essere definito come un naturale punto d'arrivo, ovvero la morte della sua ex-moglie Alison, interpretata da Ruth Wilson.

Nel cast regular torneranno Sanaa Lathan, Julia Goldani Telles e Jadon Sand, con il ritorno previsto anche di Omar Metwally, John Doman, Kathleen Chalfant, Russell Hornsby, Max Fowler, Abigail Dylan Harrison e Jake Siciliano. Le new entry di questa stagione conclusiva saranno invece, come detto, Anna Paquin, Jennifer Jason Leigh, Claes Bang, Lyriq Bent e Michael Braun.

La quinta stagione di The Affair debutterà sui palinsesti di Showtime il prossimo 25 agosto.