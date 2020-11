The Affair, Ruth Wilson parla del suo abbandono: 'Non mi sentivo al sicuro'

Nei mesi scorsi è stato condiviso il primo trailer della quinta stagione di The Affair, nel frattempo Ruth Wilson ha voluto dire qualcosa di più riguardo i motivi del suo abbandono della serie prodotta da Showtime.

La scelta di non partecipare più alle riprese conclusive dello show ha stupito tutti i fan, soprattutto perché grazie alla sua bravura nell'interpretare il personaggio di Alison Lockheart, Ruth Wilson ha vinto un Golden Globe come Migliore attrice in una serie drammatica. Parlando con i giornalisti di Stylist, l'attrice ha rivelato qualche dettaglio in più riguardo questa sua decisione: "Il motivo per il quale non ho parlato molto di The Affair è perché non so ancora come discuterne. Circolano molte voci a riguardo, ma sono io che ho il potere di decidere come parlare delle mie esperienze e della mia vita. La cosa importante da dire è che ho reagito, ho detto la mia e mi sono difesa. C'è stato un momento molto difficile in The Affair ma sono riuscita a farmi valere".

Siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo qualcosa di più a riguardo, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista all'ideatrice di The Affair, in cui Sarah Treem rivela qualche dettaglio sul futuro del personaggio di Noah.