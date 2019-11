The Affair: Sarah Treem sul personaggio di Noah e sull'evoluzione della serie

Sarah Treem è l'ideatrice di The Affair - Una relazione pericolosa, serie giunta alla sua conclusione definitiva, e in questa quinta e ultima stagione ha fatto anche il suo debutto come regista. Treem è stata intervistata da Deadline, e nel corso della chiacchierata ha si è soffermata su tutta l'esperienza vissuta al timone dello show.

"Ho sempre pensato fosse lo show di Noah, sin dall'inizio. Il primo personaggio al quale ho pensato, la fusione di due persone che conoscevo all'epoca e che ritenevo interessanti. Per me è sempre stato il personaggio più interessante, perché non riuscivi ad indicare cosa non andasse esattamente in lui, rispetto agli altri personaggi. Con Noah non abbiamo una scusa per capire perché sia così".

Sarah Treem si concentra molto sul personaggio di Noah:"L'arco narrativo di Noah è il più lungo e sorprendente nella mia testa ma non sapevo che sarei finita qui quando avevo iniziato. Si tratta di una serie pensata per essere un altro tipo di show".



The Affair - Una relazione pericolosa è stata creta da Sarah Treem e Hagai Levi nel 2014. Al centro delle vicende i personaggi di Noah Solloway (Dominic West) e Alison Lockhart (Ruth Wilson), dalla cui relazione extraconiugale s'innescano diverse dinamiche della serie.

In questa quinta e ultima stagione debutta anche Anna Paquin, presente nel trailer dello show diffuso qualche tempo fa.

Nel cast dello show negli anni sono comparsi attori del calibro di Maura Tierney, Joshua Jackson - non presente nel cast della quinta stagione - Catalina Sandino Moreno e Irène Jacob.