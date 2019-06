The Affair, il teaser dell'ultima stagione della serie

Ci eravamo lasciamo con l'arrivo di Anna paquin e l'uscita dal cast di Joshua Jackson, e ci ritroviamo con un teaser di ciò che verrà. Stiamo parlando della quinta e ultima stagione di The Affair, la serie tv targata Showtime.

Perdono e seconde possibilità: queste le parole chiave degli ultimi episodi di The Affair, in arrivo il 25 agosto in America.

La sinossi ufficiale della stagione infatti recita: "La quinta stagione affronterà le ripercussioni degli orribili eventi verificatisi nel finale della quarta. I vari personaggi avranno a che fare con le conseguenze delle loro scelte, realizzando che se vogliono cambiare il futuro, prima dovranno fare i conti con il passato. Quest'ultima stagione mostra come tutto, alla fine, possa crollare in un secondo. Ma da qualche parte, sotto quelle macerie, può finalmente nascere il seme del cambiamento."

E il teaser diffuso dal network non fa altro che confermare quanto detto.

La serie creata da Sarah Treem vedrà il ritorno, tra gli altri, di Maura Tierney nei panni di Helen e Dominic West in quelli di Noah, assieme a Sanaa Lathan (Janelle), Julia Goldani Telles (Whitney) e Jadon Sand (Trevor). Tra le new entry Jason Leigh, Claes Bang, Michael Braun e Lyriq Bent nel ruolo di Paul, il marito di Joanie (la già citata Paquin).