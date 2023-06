The Afterparty 2, trailer Apple TV+ dai creatori di Spider-Man: Across the Spider-Verse

A qualche mese dall'ufficializzazione della data di uscita di The Afterparty 2, la piattaforma di streaming Apple TV+ ha pubblicato sui propri canali il primo trailer dei nuovi episodi dell'acclamata serie tv prodotta da Phil Lord & Chris Miller, le menti dietro Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Creata da Chris Miller, The Afterparty racconta un'unica serata vissuta da diversi personaggi, uno per ciascun episodio, il tutto attraverso l'uso di vari generi cinematografici e immagini uniche per adattarsi alla prospettiva del narratore. Le star Tiffany Haddish, Sam Richardson e Zoë Chao tornano per la seconda stagione, che introdurrà nuovi generi e aggiungerà al cast Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, Ken Jeong e anche l'amatissimo John Cho.

La seconda stagione introdurrà un nuovo mistero, nuovi personaggi e nuovi episodi raccontati attraverso noti generi cinematografici. La serie in 10 episodi partirà con i primi due, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 6 settembre 2023. Nella trama di questo nuovo ciclo di episodi ci troviamo a un matrimonio dove lo sposo viene assassinato e ogni invitato diventa un sospetto. Il detective Danner (Tiffany Haddish) arriva in aiuto di Aniq (Sam Richardson) e Zoë (Zoë Chao) a risolvere il caso interrogando membri della famiglia, amanti sfortunati e soci in affari e ascoltando il racconto del fine settimana da ogni invitato, ognuno con la propria prospettiva e stile visivo unici.

Vi era piaciuta la prima stagione? Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.