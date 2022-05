The Afterparty, John Cho si unisce al cast della stagione 2 dello show Apple TV+

Nelle scorse ore Deadline ha rivelato in esclusiva che John Cho entrerà a far parte del cast della stagione 2 di The Afterparty, la serie Apple TV+ dai premi Oscar Chris Miller e Phil Lord che rappresenta un viaggio tra generi diversi, combinando sapientemente ironia e mistero.

Dopo la delusione per la cancellazione di Cowboy Bebop, John Cho volta pagina ed entra nel cast regolare della serie Apple TV+ nel ruolo di Ulysses, insieme ad altre new entry come Elizabeth Perkins, Zach Woods, Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Ken Jeong e Vivian Wu. Con loro ritorneranno i protagonisti interpretati da Tiffany Haddish, Sam Richardson e Zoë Chao.

Creata da Christopher Miller, The Afterparty è una serie al di sopra dei generi che in ogni episodio esplora il punto di vista dei diversi protagonisti durante una fatidica serata, in un mix tra commedia e investigazione. Ve ne abbiamo parlato anche nella recensione della prima stagione di The Afterparty.

Se la prima stagione, che ha debuttato lo scorso gennaio, ci ha presentato i protagonisti di una reunion del liceo, la stagione 2 di The Afterparty ruoterà attorno a un caso di omicidio accaduto durante un matrimonio. Sam Richardson e Zoë Chao riprenderanno i loro ruoli di Aniq e Zoe, con Tiffany Haddish nei panni della detective Danner.

Alla guida di The Afterparty 2 ci saranno i due showrunner Chris Miller e Anthony King, con la produzione di TriStar TV e Sony Pictures Television per conto di Apple.