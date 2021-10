The Afterparty: ecco il nuovo teaser della serie di Apple TV+ che ricorda Knives Out!

Dopo le tante novità di Giugno di Apple TV è pronto a iniziare una nuova stagione autunnale/invernale con molte serie. Tra i diversi show in arrivo ce ne sarebbe uno in particolare, di cui è stato appena pubblicato un teaser: The Afterparty.

Questa serie è stata creata da Phil Lord e Christoper Miller, che viene dai franchise di Jump Street e dello Spiderverse. Dunque si tratta sicuramente di due autori di grande esperienza, che sembra si siano ispirati a Knives Out per questo nuovo prodotto che unisce una formula murder-mystery di sicuro successo a un cast stellare.

Ovviamente la storia parte con una morte, che si verifica nel corso dell'afterparty di una reunion di vecchi compagni di scuola. Ognuno degli otto episodi racconterà la vicenda di quella sera dal punto di vista di ognuno dei personaggi, adattando anche il genere della puntata al modo di essere del protagonista. Un'idea molto interessante.

Come abbiamo già anticipato, la formula adottata, gli autori di successo e l'incredibile cast faranno già da soli tutto il lavoro: attirare critica e pubblico, sfidando il gigante Netflix che in queste cose è molto bravo. Già da un po', infatti, Apple TV+ sta provando a fare le cose in grande. Ne è un esempio See che avrà presto una stagione 3, e che vede nel cast Jason Momoa e Dave Bautista. Ma si potrebbero fare ancora molti altri esempi.

Nel cast di The Afterparty ci saranno Tiffany Haddish, Zoë Chao, Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Sam Richardson, Ilana Glazer, John Early, Dave Franco e Jamie Demetriou. La serie sarà disponibile in streaming su Apple TV+ a partire da Gennaio 2022. Manca dunque pochissimo. Nell'attesa possiamo goderci il teaser ufficiale!