The Alcolyte, cosa accadrà nella serie prequel di Star Wars? Parla Dafne Keen

Dafne Keen di Logan è entrata nel cast The Alcolyte e ha così rivelato qualche particolare in più su questa serie ambientata nella Galassia lontana lontana che si svolgerà nel corso dell'Alta Repubblica.

"Posso anticipare che si tratta di un prequel!" Keen ha detto TechRadar quando le è stato chiesto se poteva fornire qualche informazione in più sullo show. "No, voglio dire, come sai, è ambientato 100 anni prima dei film prequel, ed è una specie di spiegazione di come i Sith si sono infiltrati nei Jedi. È una storia guidata dai Sith, qualxosa che non è mai stato fatto prima".

Ha poi aggiunto: "È stato davvero divertente filmare: il cast è fantastico e il regista e la troupe sono semplicemente adorabili. L'intera esperienza è stata meravigliosa e sono così entusiasta che le persone lo vedano".

Lee Jung-jae di Squid Game sarà il protagonista maschile di The Alcolyte che è descritta come "un thriller misterioso che porterà gli spettatori in una galassia di cupi segreti e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che si trovano ad affrontare sono più sinistre di quanto avessero mai previsto".

Cosa ve ne pare di questa serie? Ditecelo nei commenti.