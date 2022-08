The Alcolyte, un Sith famosissimo potrebbe essere nello show Star Wars: ecco chi

La nuova serie di Star Wars The Alcolyte è entrata in produzione qualche mese fa, e segnerà il debutto in live-action di uno dei personaggi più iconici del franchise. Secondo le ultime notizie, lo show potrebbe includere tra i suoi protagonisti anche Darth Plageuis il Saggio, il Maestro Sith che alla fine ha affrontato Darth Sidious.

La voce arriva da un account Reddit molto popolare per i suoi leak di Star Wars, u/Aesokas. Sebbene il Redditor non sia in grado di confermare il ruolo esatto di Darth Plageuis, si dice che il Sith sia coinvolto in qualche modo o forma. Ad oggi il personaggio è stato nominato solo da Sidious e nella continuità di Legends. Se dovesse apparire in The Acolyte, non solo lo vedremmo in un ruolo importante in un live-action, ma entrerebbe anche nella principale continuità di Star Wars. E il suo inserimento sarebbe anche fattibile da un punto di vista di periodo: The Acolyte è ambientato nella nuova era dell'Alta Repubblica, e si svolge circa 100 anni prima degli eventi di Star Wars: Episodio I.

I fan possono sentirsi sicuri sulle modalità di inserimento di Darth Plageuis in The Alcolyte, perché a guidare i lavori c'è una vera nerd dell'universo della Lucasfilm, Leslye Headland. Lei stessa ha infatti presentato l'idea, e ha sostenuto che quella fosse effettivamente la soluzione migliore per far fare il suo ingresso a Darth Plageuis. "Ho detto: 'Credo che il posto migliore per collocarlo sia in un'era che voi ragazzi non avete ancora esplorato del tutto'," ha dichiarato la stessa Headland parlando della presentazione. "Erano molto entusiasti. Non è che non volessero esplorare quel mondo [esistente], ma credo che lo stessero già facendo, perché The Mandalorian e molti altri progetti televisivi si basavano effettivamente su personaggi Legacy".

Cosa ne pensate dell'inserimento di Darth Plageuis nella serie? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto è stata scelta l'attrice protagonista di The Alcolyte!