The Alienist: in arrivo la seconda stagione, intitolata 'The Angel of Darkness'

Il network TNT ha annunciato ufficialmente The Angel of Darkness, nuova serie limitata che fungerà da sequel di The Alienist. I membri del cast principale, tra cui Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning, torneranno in una trama completamente nuova.

Un misterioso e terribile omicidio ha scosso la New York City di fine secolo in The Alienist, serie prodotta da TNT e distribuita in Italia da Netflix.

La prima stagione ha seguito il Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), un brillante e ossessivo "alienista" specializzato nel controverso e innovativo campo del trattamento di patologie mentali. A lui, nella forsennata ricerca di un brutale assassino seriale, si sono uniti l'illustratore John Moore (Luke Evans) e Sara Howard (Dakota Fanning), un'ambiziosa segretaria deciso a diventare la prima detective donna della polizia newyorkese.

The Alienist si è dimostrata una vera e propria hit mondiale, avendo raggiunto più 50 milioni di persone attraverso varie piattaforme di streaming. Ha anche ottenuto sei nomination agli Emmy Award, inclusa quella per la Miglior Serie Limitata.

"Non potremmo essere più orgogliosi dell'eccezionale performance di The Alienist e di tutto il lavoro che gli attori e la troupe hanno messo in campo per dare vita a questa storia", ha dichiarato Sarah Aubrey, vicepresidente esecutivo della programmazione originale per TNT . "Il nostro pubblico si è innamorato di questi personaggi multi-dimensionali e senza tempo, e soprattutto delle loro vicende personali. Con questa nuova storia, The Angel of Darkenss, immergeremo ulteriormente gli spettatori nel loro mondo mentre si confrontano con un nuovo nemico."

The Angel of Darkness è una co-produzione di Paramount Television e Studio T con Eric Roth, Steve Golin di Anonymous Content. Rosalie Swedlin e Cary Joji Fukunaga saranno produttori esecutivi.