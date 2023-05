The Americas, Tom Hanks entra nel cast come voce narrante dello show

The Americas è un'epica serie di storia naturale, è stata ordinata più di tre anni fa dall'allora capo della NBC Paul Telegedy. Lo show andrà in onda sulla rete il prossimo anno, sarà divisa in dieci parti.

Lo show The Americas avrà Tom Hanks come voce narrante, ciò rappresenterà la prima prova senza copione per la star di Toy Story.

A tal proposito, sapevate in in Toy Story 5 torna Tim Allen?

The Americans in oltre, si avvarrà anche della musica del due volte premio Oscar Hans Zimmer, non certamente nomi da poco quindi quelli attualmente coinvolti nel progetto targato NBC.

Oltre a questo poi, si aggiunge il fatto che lo spettacolo si avvarrà di una tecnologia rivoluzionaria che metterà in mostra le meraviglie, i segreti e le fragilità delle Americhe, la più grande massa continentale della terra e l'unica ad estendersi tra i due poli.

Come se non bastasse in The Americas verranno portate alla luce storie straordinarie e mai raccontate fino ad ora riguardanti la fauna selvatica, e che si legano profondamente a milioni di persone in tutto il mondo.

Se siete dei fan accaniti di Tom Hanks inoltre, non potete esservi persi la nostra recensione di Non così Vicino, una delle ultime pellicole con l'attore protagonista.

Insomma sembra proprio che questo nuovo spettacolo abbia tutte le carte necessarie per attirare a sé tutti coloro che saranno curiosi di scoprire ciò che si nasconde al di là del continente americano e delle meraviglie e le storie che lo compongono.