The Amityville Murders, il documentario sulla più celebre casa infestata

Quella di Amityville è una vera e propria serie cinematografica che dalla fine degli anni '70 ha una presenza importante tra le varie produzioni di genere horror, alle quali ha regalato un luogo spesso ricorrente: la casa infestata dai fantasmi. Ma qual è la vera storia degli omicidi di Amityville? Ce lo mostrerà un documentario prodotto da EPIX.

Sono molti i film horror che fanno parte della "saga di Amityville", che prende ispirazione dai romanzi di Jay Anson e Hans Holzer degli anni '70. I romanzi raccontavano, a loro volta, delle vicende ispirate ad alcuni eventi accaduti realmente in una casa coloniale di Amityville che si trova al 112 di Ocean Avenue a Long Island. Ve ne abbiamo parlato in passato nella recensione di Amityville Possession, ma anche in occasione del prequel Amityville Murders.

Nel 1974, la casa fu teatro del brutale omicidio di 6 persone nella famiglia DeFeo, per mano del figlio Ronald. L'anno seguente, la famiglia Lutz, che vi si era trasferita da meno di un mese, fuggì terrorizzata, affermando che la casa fosse infestata da presenze paranormali.

Ma non solo, l'avvocato William Weber chiese l'infermità mentale per il cliente Ronald Jr. DeFeo, accusato di aver ucciso tutti e 6 i componenti della sua famiglia con una calibro 25: Weber rese noto, infatti, che Ronald aveva dichiarato di aver sentito voci e presenze che gli avevano rivelato che la famiglia stava tramando contro di lui e che l'omicidio fu solo un atto di auto-difesa. Nonostante fosse dipendente dagli stupefacenti, l'accusa lo dichiarò perfettamente sano di mente.

La storia della casa di Amityville è "uno tra i primi risultati se si cerca 'casa infestata' su Google" dichiarano da EPIX, "ma ciò che il pubblico sa di questo caso è semplicemente ciò che i romanzi e i film gli hanno raccontato. Quel che non sanno è che c'è un vero omicidio dietro alla storia dei fantasmi. E poi c'è il racconto soprannaturale dei misteriosi orrori che hanno perseguitato i visitatori di quella casa per anni a seguire".

Non è ancora noto quando la serie debutterà sul piccolo schermo e su quale piattaforma streaming sarà distribuita in Italia. Seguiteci per restare aggiornati!