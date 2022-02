The Andy Warhol Diaries, il trailer della docuserie Netflix prodotta da Ryan Murphy

Online è stato pubblicato il trailer di The Andy Warhol Diaries, una docuserie di Netflix sull'iconico artista americano. La serie è diretta da Andrew Rossi e composta da sei episodi. Uno show importante non solo per i fan di Warhol ma anche per tutte quelle persone che vogliono conoscere meglio la sua geniale arte.

Il fascino della docuserie risiede anche nell'uso della voce e delle parole di Warhol, ricreate attraverso una particolare intelligenza artificiale.

Lo show racconta l'aspetto pubblico e privato di Warhol e la sua crescita come uomo e come professionista; nel corso degli anni è diventato uno dei più riconosciuti e stimati artisti del Novecento. Nel 2020 venne annunciato anche un film con Jared Leto nei panni di Warhol.



All'interno di The Andy Warhol Diaries ci saranno diverse testimonianze di personalità importanti che hanno la fortuna e l'onore di conoscere Warhol come Julian Schnabel, Debbie Harry, John Waters, Jerry Hall e Fab Five Freddy.

Tra gli elementi della sua vita personale che verranno affrontati nella docuserie anche il rapporto con Jed Johnson, interior designer, e Gon Gould, manager della Paramount scomparso a causa dell'AIDS.



Nella corposa lista di produttori della serie compare anche Ryan Murphy, stimato e riconosciuto autore di show quali American Horror Story, American Crime Story e Ratched.



