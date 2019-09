The Archived, The CW svilupperà una serie tv basata sui romanzi di V. E. Schwab

Anche se la serie più longeva del network, Supernatural, sta per giungere alla sua conclusione, The CW potrebbe aver trovato un'erede, o se non altro un'allieva dello show di Kripke: è infatti stato ordinato il pilot di The Archived, serie tv ispirata ai romanzi di V. E. Schwab.

La sceneggiatrice di Jane The Virgin, Liz Sczudlo, assieme alla creatrice e showrunner della serie, Jennie Snyder Urman, che qui farà da prodruttrice esecutiva, si adopereranno per portare sul piccolo schermo storie e personaggi del mondo di The Archived.

"Beh, questo non è certo l'annuncio che mi aspettavo questa settimana!" ha scritto su Twitter V. E. Schwab, autrice della saga cartacea, ricondividendo l'articolo con l'annuncio della serie.

Lo show seguirà una famiglia di cacciatori di fantasmi, e in particolare "Bex, la figlia maggiore, che per tutta la vita si è allenata per poter vestire un giorno i panni della 'prescelta'. Ma quando suo padre muore e sua sorella si scopre in possesso dei poteri familiari, le due sorelle, che non potrebbero essere più diverse, dovranno trovare il modo di lavorare insieme e salvare il mondo".

I lettori dell'opera della Schwab, però, potrebbero sentirsi un attimo disorientati dopo aver letto la sinossi della serie, dato che non si fa menzione di Wes o Mackenzie (i protagonisti dei libri). Ma tranquilli, perché l'autrice è già intervenuta per svelare l'arcano.

"Ecco l'aspetto affascinante di questo progetto: se leggete il pitch, vedrete che non seguirà Wes e Mackenzie. Loro appariranno di certo, ma è la Library of the Dead su cui Liz e il suo team si focalizzeranno, con una nuova schiera di Keeper".

E ci tiene a rassicurare tutti che "ho incontrato Liz Sczudlo qualche giorno fa, e miei cari, è la mente perfetta per questo adattamento. Ha compreso perfettamente la sua natura, e la supporta fin dal principio".

Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la vicenda, e se la serie otterrà l'ordine per un'intera stagione da parte del network.