The Assassination of Gianni Versace in arrivo il 19 gennaio in Italia su FoxCrime

”, questa la tagline del trailer italiano di, in arrivo tra pochi giorni su FoxCrime.

The Assassination of Gianni Versace è il titolo della nuova stagione di American Crime Story, la seconda. Inizialmente il serial doveva essere dedicato all'uragano Katrina, poi si è deciso di dare priorità a quella che doveva essere la terza stagione, appunto, dedicata all’omicidio di Versace e creata ancora da Ryan Murphy.

American Crime Story sta finalmente tornando dopo aver trattato la vicenda di O.J. Simpson e adesso vedremo un'altra vicenda che ha creato non poche diatribe: l'omicidio dello stilista italiano Gianni Versace. La stagione vedrà come interpreti, tra gli altri, Matt Bomer, Penelope Cruz e Ricky Martin.

Adesso possiamo vedere il trailer italiano di American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace. Il promo inizia con la notizia dell'omicidio di Gianni Versace (Édgar Ramírez) e il pubblico viene messo al corrente di come si siano svolti i fatti, del modo in cui è avvenuto il crimine.

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace debutterà su FX il 17 gennaio 2018, per poi approdare su FoxCrime, canale della piattaforma satellitare di Sky, il 19 gennaio seguente. Di seguito è disponibile anche un nuovo red band trailer in lingua originale.