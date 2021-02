Da The Attaché a Pennyworth 2, tutte le novità in arrivo su Starzplay

Arriverà il 14 marzo su Starzplay The Attaché, una nuova serie israeliana ambientata a Parigi, incentrata sulla storia di Avshalom (Eli Ben David), musicista israeliano di origini marocchine, che si trasferisce a Parigi per il nuovo incarico della moglie Annabelle (Héloïse Godet) come addetto dell'ambasciata israeliana.

L'arrivo della coppia nella capitale francese, però, coincide proprio con il giorno del più grave attacco terroristico della sua storia, e il sogno dei protagonisti finisce per trasformarsi in incubo.

Gli episodi di The Attaché saranno pubblicati ogni domenica, ma tante altre serie sono in arrivo su Starzplay. Dal 28 febbraio, per esempio, sarà disponibile la seconda stagione di Pennyworth, la serie originale DC che racconta la gioventù dello storico maggiordomo di Bruce Wayne / Batman. Anche in questo caso, gli episodi saranno pubblicati ogni domenica, mentre sono già disponibili quelli di Power Book 2: Ghost.

Il 28 marzo arrivano su Starzplay anche le prime due stagioni di Step Up: High Water, basata sul franchise cinematografico Step Up, che segue le avventure degli studenti della una scuola di arti dello spettacolo più spietata di Atlanta.

Tra i nuovi arrivi vanno citate anche le serie The Spanish Princess, Ramy, con Mahershala Ali nel ruolo dell'imam di una comunità musulmana del New Jersey, The Great, Normal People e The Act.

Per altri approfondimenti, rimandiamo al trailer della stagione 2 di Pennyworth e al trailer della seconda stagione di Ramy.